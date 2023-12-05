В Словакии ряд школ получили сообщения о "минировании"

Ряд школ в Словакии отменяют уроки в связи с полученными электронными письмами о якобы заминировании.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Письма с угрозами получили несколько учебных заведений для учащихся старшего возраста. Среди прочего, известно, что это гимназия имени Энштейна в Братиславе – там сообщение сорвало занятия уже во вторник.

Еще несколько заведений, точное количество которых не называют, отменили занятия в среду.

Глава полиции Любомир Солак заявил, что полиция расследует угрозу терактом, а заведения, которые получили сообщение, получили указание приостановить занятия.

Он также подтвердил, что полиция начала проверки с саперами и собаками.

Напомним, в последние несколько недель от волны фальшивых "заминирований" пострадали ряд других стран Европы – Литва, Эстония, Бельгия, Германия. Во Франции всплеск таких угроз выпал на первые недели после нападения ХАМАС на Израиль.