Pfizer судиться з Угорщиною через контракт, зірваний нібито через війну в Україні

Американська компанія Pfizer подала до суду на уряд Угорщини через зривання контракту на постачання вакцин проти коронавірусу, яке Будапешт списав на повномасштабне вторгнення РФ в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Позов стосується оплати за три мільйони доз вакцини BioNTech/Pfizer на загальну суму близько 60 мільйонів євро. Суперечка почалася після того, як у листопаді 2022-го Угорщина повідомила Pfizer, що не має наміру платити, посилаючись на конфлікт в Україні.

У січні 2023-го Pfizer подала позов проти Угорщини до бельгійського суду, а в березні суд провів перше слухання й відхилив прохання Pfizer про прискорене винесення рішення. Відтоді справа не просунулася, пише Politico.

Представник Pfizer підтвердив факт розгляду справи в бельгійському суді. "Обговорення з урядом у Будапешті тривають", – додали в компанії.

Позов Pfizer проти Угорщини є паралельним до аналогічного позову проти Польщі. В обох випадках країни судяться через їхню відмову приймати й оплачувати поставки вакцин від COVID-19, які вони законтрактували.

Спір Польщі стосується поставки 60 мільйонів доз вакцин, які країна відмовилася прийняти у квітні 2022 року через форсмажорні обставини – навантаження на свої фінанси через наплив біженців після вторгнення Росії в Україну.

У вівторок суд першої інстанції Брюсселя провів коротке перше слухання у справі Pfizer проти Польщі. Обидві сторони погодилися відкласти слухання до 30 січня.

Два позови Pfizer є частиною все більшої кількості розслідувань, пов'язаних із закупівлями вакцин проти коронавірусу в ЄС під час пандемії.

У Румунії ведеться розслідування проти колишнього прем'єр-міністра Флоріна Кицу та двох ексміністрів охорони здоров'я, які нібито закупили занадто багато вакцин проти COVID-19 і тим самим завдали державі збитків на суму понад 1 мільярд євро.

А Європейська прокуратура, яка займається боротьбою з фінансовими злочинами в ЄС, у жовтні минулого року оголосила, що розпочала розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу, не уточнивши, проти кого саме ведеться розслідування.