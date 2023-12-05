Pfizer судится с Венгрией из-за контракта, сорванного якобы из-за войны в Украине

Американская компания Pfizer подала в суд на правительство Венгрии из-за срыва контракта на поставку вакцин против коронавируса, которое Будапешт списал на полномасштабное вторжение РФ в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Иск касается оплаты за три миллиона доз вакцины BioNTech/Pfizer на общую сумму около 60 миллионов евро. Спор начался после того, как в ноябре 2022-го Венгрия сообщила Pfizer, что не намерена платить, ссылаясь на войну в Украине.

В январе 2023-го Pfizer подала иск против Венгрии в бельгийский суд, а в марте суд провел первое слушание и отклонил просьбу Pfizer об ускоренном вынесении решения. С тех пор дело не продвинулось, пишет Politico.

Представитель Pfizer подтвердил факт рассмотрения дела в бельгийском суде. "Обсуждения с правительством в Будапеште продолжаются", – добавили в компании.

Иск Pfizer против Венгрии является параллельным к аналогичному иску против Польши. В обоих случаях страны судятся из-за их отказа принимать и оплачивать поставки вакцин от COVID-19, которые они законтрактовали.

Спор Польши касается поставки 60 миллионов доз вакцин, которые страна отказалась принять в апреле 2022 года из-за форсмажорных обстоятельств – нагрузки на свои финансы из-за наплыва беженцев после вторжения России в Украину.

Во вторник суд первой инстанции Брюсселя провел короткое первое слушание по делу Pfizer против Польши. Обе стороны согласились отложить слушания до 30 января.

Два иска Pfizer являются частью все большего количества расследований, связанных с закупками вакцин против коронавируса в ЕС во время пандемии.

В Румынии ведется расследование против бывшего премьер-министра Флорина Кицу и двух экс-министров здравоохранения, которые якобы закупили слишком много вакцин против COVID-19 и тем самым нанесли государству ущерб на сумму более 1 миллиарда евро.

А Европейская прокуратура, которая занимается борьбой с финансовыми преступлениями в ЕС, в октябре прошлого года объявила, что начала расследование по закупке вакцин против коронавируса, не уточнив, против кого именно ведется расследование.