У Бельгії та Нідерландах арештували шістьох за підозрюю в експорті військових товарів у РФ

У Бельгії та Нідерландах у вівторок арештували шістьох людей за підозрою в експорті товарів подвійного призначення до країн, на які поширюються санкції Європейського Союзу, зокрема до Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, cповістила федеральна прокуратура Бельгії.

Не наводячи подробиць, бельгійська прокуратура розповідає про обшуки в "приватних будинках і штаб-квартирах компаній" у бельгійському регіоні Фландрія, а також у громадах Роттердам і Сльойс у Нідерландах.

"Деякі з технологій, якими торгували, можуть підпадати під правила ембарго, що застосовуються до певних країн, таких як Росія, зокрема через збройний конфлікт", – йдеться в пресрелізі відомства.

Там уточнили, що товари, про які йдеться, "можуть використовуватися як у цивільному, так і у військовому застосуванні, наприклад у безпілотниках або ракетах".

Бельгійська газета Le Soir стверджує, що розслідування ініціювали кілька державних установ США, зокрема Федеральне бюро розслідувань, і воно пов’язане з бельгійським бізнесменом, який співпрацював із РФ.

Хоча імені цього бізнесмена не розкривають, паралельно у вівторок США оголосили про санкції проти мережі компаній, пов’язаних із бельгійським бізнесменом Гансом Де Гітере, які в обхід санкцій постачали Росії електроніку для військової техніки.