В Бельгии и Нидерландах арестовали шестерых по подозрению в экспорте военных товаров в РФ

В Бельгии и Нидерландах во вторник арестовали шесть человек по подозрению в экспорте товаров двойного назначения в страны, на которые распространяются санкции Европейского Союза, в частности в Россию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, сообщила федеральная прокуратура Бельгии.

Не приводя подробностей, бельгийская прокуратура рассказывает об обысках в "частных домах и штаб-квартирах компаний" в бельгийском регионе Фландрия, а также в общинах Роттердам и Слейс в Нидерландах.

"Некоторые из технологий, которыми торговали, могут подпадать под правила эмбарго, применяемые к определенным странам, таким как Россия, в частности из-за вооруженного конфликта", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Там уточнили, что товары, о которых идет речь, "могут использоваться как в гражданском, так и в военном применении, например в беспилотниках или ракетах".

Бельгийская газета Le Soir утверждает, что расследование инициировали несколько государственных учреждений США, в том числе Федеральное бюро расследований, и оно связано с бельгийским бизнесменом, который сотрудничал с РФ.

Хотя имя этого бизнесмена не раскрывается, параллельно во вторник США объявили о санкциях против сети компаний, связанных с бельгийским бизнесменом Гансом Де Гитере, которые в обход санкций поставляли России электронику для военной техники.