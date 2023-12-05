Кулеба запевнив, що Україна працює зі США для схвалення додаткового фінансування

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна працює "на всіх рівнях", аби Конгрес США якнайшвидше схвалив додаткове фінансування для України, яке вичерпається вже до кінця року.

Про це він заявив на пресконференції з головою МЗС Нідерландіів Ханке Брейнс Слот у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба запевнив, що робота з американською стороною щодо схвалення фінансування "не зупиняється, ведеться".

"Зокрема минулого тижня я мав на полях міністерської зустрічі НАТО розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. І добра частина цієї розмови була присвячена цьому питанню. Те, що я почув від свого колеги, обнадіює", – додав він.

"Це рішення американської політики, американського парламенту, тому залишимо його їм. Але на всіх рівнях з боку України триває роботи для того, щоб це рішення було ухвалене своєчасно", – підсумував міністр.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

Минулого тижня він заявив, що "впевнений і оптимістичний" у тому, що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до початку різдвяних свят. Тим часом у Білому домі попередили, що наявні кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця року.