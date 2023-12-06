Президент Латвії про можливе зниження підтримки України: "Немає відчуття приреченості"

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував тенденції до можливого зниження підтримки України з боку західних союзників, заявивши, що у нього "немає відчуття приреченості".

Як пише "Європейська правда", про це Рінкевичс сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Евікою Сілінею, повідомляє Delfi.

Він зазначив, що наразі дискусії щодо підтримки України ширші, ніж були на початку війни. У цьому контексті латвійський президент нагадав про суперечки в Конгресі США, зауваживши, що обговорення бюджетів у всіх країнах завжди відбувається складно.

Також він згадав про обговорення в ЄС пакета підтримки України у 50 мільярдів євро.

Рінкевичс підкреслив, що Латвія продовжить працювати над тим, щоб переконувати на всіх рівнях про необхідність підтримки України.

"Я ще раз хочу сказати – у мене немає такого відчуття приреченості, яке тут чи там чуємо від того чи іншого експерта. Але, звісно, ми продовжимо наполягати, що, якщо не буде надаватися підтримка Україні, то це тільки створить проблеми в майбутньому, з якими доведеться боротися енергійніше, ніж зараз", – сказав президент Латвії.

Він наголосив, що війна РФ проти України буде довгою і вимагає багато ресурсів, багато терпіння і багато енергії.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що припинення підтримки України дозволить президенту РФ Владіміру Путіну безкарно продовжувати свої агресивні плани.