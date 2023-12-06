Президент Латвии о возможном снижении поддержки Украины: "Нет ощущения обреченности"

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал тенденции к возможному снижению поддержки Украины со стороны западных союзников, заявив, что у него "нет ощущения обреченности".

Как пишет "Европейская правда", об этом Ринкевичс сказал на пресс-конференции с премьер-министром Эвикой Силиней, сообщает Delfi.

Он отметил, что сейчас дискуссии по поддержке Украины шире, чем были в начале войны. В этом контексте латвийский президент напомнил о спорах в Конгрессе США, отметив, что обсуждение бюджетов во всех странах всегда происходит сложно.

Также он упомянул об обсуждении в ЕС пакета поддержки Украины на 50 миллиардов евро.

Ринкевичс подчеркнул, что Латвия продолжит работать над тем, чтобы убеждать на всех уровнях о необходимости поддержки Украины.

"Я еще раз хочу сказать – у меня нет такого ощущения обреченности, которое здесь или там слышим от того или иного эксперта. Но, конечно, мы продолжим настаивать, что, если не будет оказываться поддержка Украине, то это только создаст проблемы в будущем, с которыми придется бороться энергичнее, чем сейчас", – сказал президент Латвии.

Он подчеркнул, что война РФ против Украины будет долгой и требует много ресурсов, много терпения и много энергии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение поддержки Украины позволит президенту РФ Владимиру Путину безнаказанно продолжать свои агрессивные планы.