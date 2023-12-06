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В Чехии одобрили закон о борьбе с дефицитом лекарств

Среда, 6 декабря 2023, 12:47

Парламент Чехии одобрил поправки к закону, которые устанавливают новые обязательства для поставщиков и дистрибьюторов лекарств, а также аптек и государственных органов, для того чтобы решить проблему дефицита лекарств.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Ключевым изменением закона является обязательство фармацевтических поставщиков сообщать о перебоях в поставках и обеспечивать доставку лекарств в аптеки в течение одного-двух месяцев после сообщения.

По закону теперь дистрибьюторы и аптеки будут обязаны предоставлять Государственной службе по контролю за лекарствами ежедневную информацию об остатках лекарственных средств с ограниченным доступом. Это позволит Министерству здравоохранения контролировать дефицит и общую доступность лекарственных средств через каналы дистрибуции.

Закон также должен обеспечить справедливое распределение лекарств между аптеками, для чего последние будут обязаны заказывать лекарства с ограниченной доступностью только в "обычном количестве", предотвращая накопление определенных препаратов.

При этом дистрибьюторы не смогут отдавать предпочтение конкретным аптекам при поставке лекарств.

Впрочем, фармацевтические компании сомневаются в действенности нового законодательства. По словам директора Ассоциации инновационной фармацевтической промышленности Давида Коларжа, поправка не решит проблему дефицита лекарств, ведь она не базируется на анализе дефицита и его причин.

В то же время директор Чешской ассоциации фармацевтических компаний Филипп Врубель убеждает, что поправка к закону будет иметь незначительный эффект и накладывает новые обязательства на всех игроков на рынке, что означает дополнительные значительные расходы.

Ранее сообщалось, что из Чехии было незаконно вывезено более 198 тысяч упаковок лекарств на сумму более чем 3 миллиона евро.

Не только Чехия столкнулась с дефицитом определенных лекарств в последние месяцы. В ЕС все чаще говорят о необходимости переноса производства важных лекарств в Европу, которая зависит от поставок из Азии. Сейчас в Евросоюзе обсуждается фармацевтический пакет, направленный на решение подобных проблем.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за возвращение на территорию Франции производства около 50 важнейших медикаментов.

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