У Греції вигадали кризу з клопами, щоб відлякати туристів від оренди квартир

Міністерство охорони здоров'я Греції звернулося до поліції з проханням про допомогу проти містифікаторів, які за допомогою вигаданої кризи з клопами намагалися відлякати іноземних туристів від оренди квартир в Афінах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

У заяві МОЗ країни йдеться про те, що плакати, розклеєні біля багатоквартирних будинків у центрі Афін з фальшивими логотипами міністерства та муніципалітету столиці, "повністю підроблені".

На плакатах, адресованих "шановним відвідувачам" англійською мовою з помилками, стверджувалося, що органи охорони здоров'я наказали місцевим "приватним гостьовим будинкам" провести евакуацію "з метою захисту громадського здоров'я орендарів".

Посилаючись на неіснуюче нашестя клопів, вони погрожували відвідувачам штрафом у розмірі 500 євро за відмову покинути житло та ввічливо бажали їм приємного перебування в Греції.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що поінформувало поліцію, щоб вона зробила все необхідне щодо цієї містифікації. Відомство зазначило, що "нікому не дозволено тероризувати і дезінформувати громадськість" з питань громадського здоров'я.

На додаток до кризи вартості життя, в Афінах та інших частинах Греції стикаються з житловими проблемами, що значною мірою спричинені поширенням короткострокової оренди квартир – переважно для іноземних туристів.

Це сприяло різкому зростанню вартості довгострокової оренди житла для греків. Вартість нерухомості також зростає частково через програму "золотих віз", що пропонує статус резидента особам, які інвестують у нерухомість.

Водночас туризм є ключовим рушієм грецької економіки, на який припадає п'ята частина річного обсягу доходів, а 2023 рік, як очікується, стане рекордним за кількістю туристів.

Раніше влада лондонського району Ілінг повідомила про закриття місцевої бібліотеки після того, як там у меблях виявили клопів.

У Лондоні восени поширювались повідомлення про нашестя клопів після аналогічної інформаційної хвилі в Парижі – там цих комах виявляли у школах, поїздах, лікарнях і кінотеатрах.

Міністр охорони здоров’я Франції Орельєн Руссо запевнив, що ніяких підстав для паніки немає і про "нашестя клопів" не йдеться.