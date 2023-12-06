В Греции придумали кризис с клопами, чтобы отпугнуть туристов от аренды квартир

Министерство здравоохранения Греции обратилось в полицию с просьбой о помощи против мистификаторов, которые через вымышленный кризис с клопами пытались отпугнуть иностранных туристов от аренды квартир в Афинах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В заявлении Минздрава страны говорится о том, что плакаты, расклеенные возле многоквартирных домов в центре Афин с фальшивыми логотипами министерства и муниципалитета столицы, "полностью поддельные".

На плакатах, адресованных "уважаемым посетителям" на английском языке с ошибками, утверждалось, что органы здравоохранения приказали местным "частным гостевым домам" провести эвакуацию "в целях защиты общественного здоровья арендаторов".

Ссылаясь на несуществующее нашествие клопов, они угрожали посетителям штрафом в размере 500 евро за отказ покинуть жилье и вежливо желали им приятного пребывания в Греции.

Министерство здравоохранения заявило, что проинформировало полицию, чтобы она сделала все необходимое в связи с этой мистификацией. Ведомство отметило, что "никому не позволено терроризировать и дезинформировать общественность" по вопросам общественного здоровья.

В дополнение к кризису стоимости жизни, в Афинах и других частях Греции сталкиваются с жилищными проблемами, которые в значительной степени вызваны распространением краткосрочной аренды квартир – преимущественно для иностранных туристов.

Это способствовало резкому росту стоимости долгосрочной аренды жилья для греков. Стоимость недвижимости также растет частично из-за программы "золотых виз", предлагающей статус резидента лицам, инвестирующим в недвижимость.

В то же время туризм является ключевым двигателем греческой экономики, на который приходится пятая часть годового объема доходов, а 2023 год, как ожидается, станет рекордным по количеству туристов.

Ранее власти лондонского района Илинг сообщили о закрытии местной библиотеки после того, как там в мебели обнаружили клопов.

В Лондоне осенью распространялись сообщения о нашествии клопов после аналогичной информационной волны в Париже – там этих насекомых обнаруживали в школах, поездах, больницах и кинотеатрах.

Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо заверил, что никаких оснований для паники нет и о "нашествии клопов" речь не идет.