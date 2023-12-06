Бельгійський ексгенерал: Армії у разі війни доведеться жбурляти каміння через брак боєприпасів

Бельгійським військовим настільки не вистачає боєприпасів і фінансування, що солдатам "доведеться жбурляти каміння" за кілька годин після того, як почнеться будь-який військовий конфлікт.

Про це заявив Марк Тіс, колишній бельгійський високопоставлений генерал, в ефірі громадського мовника VRT, пише "Європейська правда".

Тіс нещодавно пішов у відставку з бельгійської армії у званні генерал-лейтенанта. У своєму інтерв’ю він заявив, що забезпечення боєприпасів для відбиття будь-якого нападу тривалістю до двох місяців потребуватиме інвестицій у розмірі "від 5 до 7 мільярдів євро", що набагато більше, ніж зараз надає уряд.

"У мене було 15 мільйонів євро на рік на закупівлю боєприпасів, але зараз ця сума збільшилася до 150 мільйонів євро… Якщо тут почнеться війна, нам доведеться жбурляти каміння вже через кілька годин через брак боєприпасів", – сказав Тіс.

"Якщо ми хочемо мати можливість воювати від 30 до 60 днів, нам потрібно від 5 до 7 мільярдів євро", – додав він.

Хоча напад на Бельгію залишається малоймовірним, дефіцит боєприпасів привертає увагу до життєздатності продовження поставок в Україну, якщо національні запаси країн ЄС вичерпаються.

У листопаді, невдовзі після відставки Тіса, бельгійський уряд підписав дворічну угоду з місцевим виробником озброєнь FN Herstal, в тому числі на постачання боєприпасів, але поставки займуть певний час.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що ЄС не зможе передати Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року, але пообіцяв, що ситуація покращиться.

За даними ЗМІ, США ведуть переговори з Грецією продаж загалом 75 тисяч артилерійських снарядів зі складу збройних сил Греції в межах зусиль з поповнення українських боєприпасів.