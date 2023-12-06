Бельгийский экс-генерал: Армии в случае войны придется швырять камни из-за нехватки боеприпасов

Бельгийским военным настолько не хватает боеприпасов и финансирования, что солдатам "придется швырять камни" через несколько часов после того, как начнется любой военный конфликт.

Об этом заявил Марк Тис, бывший бельгийский высокопоставленный генерал, в эфире общественного вещателя VRT, пишет "Европейская правда".

Тис недавно ушел в отставку из бельгийской армии в звании генерал-лейтенанта. В своем интервью он заявил, что обеспечение боеприпасов для отражения любого нападения продолжительностью до двух месяцев потребует инвестиций в размере "от 5 до 7 миллиардов евро", что гораздо больше, чем сейчас предоставляет правительство.

"У меня было 15 миллионов евро в год на закупку боеприпасов, но сейчас эта сумма увеличилась до 150 миллионов евро... Если здесь начнется война, нам придется швырять камни уже через несколько часов из-за нехватки боеприпасов", – сказал Тис.

"Если мы хотим иметь возможность воевать от 30 до 60 дней, нам нужно от 5 до 7 миллиардов евро", – добавил он.

Хотя нападение на Бельгию остается маловероятным, дефицит боеприпасов привлекает внимание к жизнеспособности продолжения поставок в Украину, если национальные запасы стран ЕС иссякнут.

В ноябре, вскоре после отставки Тиса, бельгийское правительство подписало двухлетнее соглашение с местным производителем вооружений FN Herstal, в том числе на поставку боеприпасов, но поставки займут определенное время.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что ЕС не сможет передать Украине миллион боеприпасов до весны 2024 года, но пообещал, что ситуация улучшится.

По данным СМИ, США ведут переговоры с Грецией о продаже всего 75 тысяч артиллерийских снарядов из состава вооруженных сил Греции в рамках усилий по пополнению украинских боеприпасов.