Експрем’єру Румунії оголосили звинувачення у справі про закупівлю COVID-вакцин

Національне антикорупційне управління Румунії (DNA) в середу оголосило обвинувачення колишньому прем’єр-міністру Флоріну Кицу у справі про закупівлю надлишкових вакцин проти коронавірусу, що завдало країні понад мільярд євро збитків.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури, на яке посилається "Європейська правда".

Румунському експрем’єру оголосили звинувачення за двома пунктами за статтею про співучасть у зловживанні службовим становищем з особливо тяжкими наслідками.

Згідно з обвинуваченням, Кицу в порушення закону та без попереднього аналізу схвалив контрактування 52 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 виробництва Pfizer та Moderna вартістю понад 825 мільйонів євро без ПДВ, що було надмірною кількістю з огляду на чисельність румунського населення.

"Йому (експрем’єру. – Ред.) було відомо, що кількість осіб, які мають право на щеплення, про яку румунська держава повідомила Європейську комісію, становила 10,7 мільйона", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Самого Кицу викликали до будівлі DNA в середу вранці для оголошення обвинувачення. Після зустрічі з прокурорами він сказав журналістам, що досі не визнає своєї провини.

"Я здійснював свої повноваження як прем'єр-міністр відповідно до чинного законодавства… Якщо ви подивитеся на виконання бюджету за 2021 рік, то побачите, що він виконаний краще, ніж передбачалося на початку року", – цитує його портал Digi24.

Колишній прем'єр-міністр Румунії звинувачуються антикорупційними прокурорами у зловживанні службовим становищем з особливо тяжкими наслідками, збитки від яких оцінюють в понад мільярд євро, разом із двома ексміністрами охорони здоров'я країни.

Вакцинація проти COVID-19 почалася в Румунії в грудні 2020 року, і на сьогодні було використано майже 17 мільйонів доз.