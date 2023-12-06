Экс-премьеру Румынии предъявили обвинения по делу о закупке COVID-вакцин

Национальное антикоррупционное управление Румынии (DNA) в среду предъявило обвинение бывшему премьер-министру Флорину Кыцу по делу о закупке избыточных вакцин против коронавируса, что нанесло стране более миллиарда евро убытков.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, на которое ссылается "Европейская правда".

Румынскому экс-премьеру предъявили обвинение по двум пунктам по статье о соучастии в злоупотреблении служебным положением с особо тяжкими последствиями.

Согласно обвинению, Кыцу в нарушение закона и без предварительного анализа одобрил контрактирование 52 миллионов доз вакцин против COVID-19 производства Pfizer и Moderna стоимостью более 825 миллионов евро без НДС, что было чрезмерным количеством, учитывая численность румынского населения.

"Ему (экс-премьеру. – Ред.) было известно, что количество лиц, имеющих право на прививку, о которой румынское государство сообщило Европейской комиссии, составляло 10,7 миллиона", – говорится в сообщении прокуратуры.

Самого Кыцу вызвали в здание DNA в среду утром для оглашения обвинения. После встречи с прокурорами он сказал журналистам, что до сих пор не признает своей вины.

"Я осуществлял свои полномочия как премьер-министр в соответствии с действующим законодательством... Если вы посмотрите на выполнение бюджета за 2021 год, то увидите, что он выполнен лучше, чем предполагалось в начале года", – цитирует его портал Digi24.

Бывший премьер-министр Румынии обвиняются антикоррупционными прокурорами в злоупотреблении служебным положением с особо тяжкими последствиями, убытки от которых оцениваются в более миллиарда евро, вместе с двумя экс-министрами здравоохранения страны.

Вакцинация против COVID-19 началась в Румынии в декабре 2020 года, и на сегодня было использовано почти 17 миллионов доз.