У Нідерландах військова поліція виявила 47 мігрантів у вантажівці, що прямувала до Британії

Військова поліція Нідерландів виявила 47 нелегальних мігрантів у вантажівці, яка мала вирушити на поромі до Великої Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР з посиланням на дані поліції.

Чоловіків, жінок і дітей різних національностей виявили у вівторок ввечері у портовому місті Гук. Їх знайшов собака, навчений винюхувати людей, йдеться в заяві поліції.

Водій вантажівки, нідерландець, був затриманий за підозрою в незаконному перевезенні людей, а його нелегальні пасажири будуть передані міграційній службі Нідерландів, йдеться в повідомленні поліції.

Перехоплення такої великої кількості мігрантів є рідкістю в Нідерландах.

У той самий час тисячі людей з усього світу щороку прямують на північ Франції в надії перетнути Ла-Манш і потрапити до Великої Британії. Цього року це зробили понад 27 300 осіб.

Чимало людей доводиться рятувати від загибелі, оскільки вони здійснюють небезпечну подорож на човнах. Близько 190 мігрантів врятували біля узбережжя Кале на півночі Франції з вечора п'ятниці до суботи.

А напередодні Британія підписала з Руандою нову угоду щодо депортації шукачів притулку в цю країну, яку називають спробою реанімувати ідею після того, як найвищий суд Британії визнав її невідповідною законодавству.