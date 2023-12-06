В Нидерландах военная полиция обнаружила 47 мигрантов в грузовике, следовавшем в Британию

Военная полиция Нидерландов обнаружила 47 нелегальных мигрантов в грузовике, который должен был отправиться на пароме в Великобританию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР со ссылкой на данные полиции.

Мужчин, женщин и детей разных национальностей обнаружили во вторник вечером в портовом городе Хук. Их нашла собака, обученная вынюхивать людей, говорится в заявлении полиции.

Водитель грузовика, нидерландец, был задержан по подозрению в незаконной перевозке людей, а его нелегальные пассажиры будут переданы миграционной службе Нидерландов, говорится в сообщении полиции.

Перехват такого большого количества мигрантов является редкостью в Нидерландах.

В то же время тысячи людей со всего мира ежегодно направляются на север Франции в надежде пересечь Ла-Манш и попасть в Великобританию. В этом году это сделали более 27 300 человек.

Немало людей приходится спасать от гибели, поскольку они совершают опасное путешествие на лодках. Около 190 мигрантов спасли у побережья Кале на севере Франции с вечера пятницы до субботы.

А накануне Британия подписала с Руандой новое соглашение о депортации искателей убежища в эту страну, которое называют попыткой реанимировать идею после того, как высший суд Британии признал ее не соответствующей законодательству.