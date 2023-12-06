Понад 80% французів стурбовані терористичною загрозою в країні, і майже половина побоюются, що терористами можуть виявитися люди, які давно проживають у Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявилися результати опитування Elabe на замовлення BFMTV, яке проводилося вже після теракту 2 грудня біля Ейфелевої вежі.

81% респондентів заявили, що стурбовані терористичною загрозою в країні. Це на 4 процентних пункти більше, ніж станом на кінець жовтня.

Стурбованість терористичною загрозою значна у всіх категоріях населення, але найвища серед прихильників крайніх правих – Марін Ле Пен (94%) та Еріка Земмура (98%).

44% опитаних побоюються, що загрозу можуть становити люди, які вже давно проживають у Франції, і лише 16% побоюються, що потенційні нападники приїдуть з-за кордону. 40% сприймають терористичну загрозу радше як внутрішню, ніж зовнішню.

40% опитаних кажуть, що через цю ситуацію будуть змінювати свій спосіб життя, як-то уникати великих публічних подій і популярних туристичних місць.

52% респондентів побоюються, що Франція виявиться неготовою забезпечити достатній рівень безпеки для прийому у Парижі Олімпіади 2024 року.

81% респондентів висловилися за те, щоби префекти поліції могли за прискореною процедурою вимагати обов’язкового лікування помічених у радикалізації осіб з ментальними проблемами, і 75% підтримують первентивний арешт усіх, кого спецслужби класифікували як потенційно небезпечних радикальних ісламістів (що, втім, поки неможливо за законодавством).

Нагадаємо, терорист скоїв напад ввечері у суботу біля Ейфелевої вежі, постраждалі – група туристів. Одна людина внаслідок нападу з ножем загинула, інші двоє, на яких він напав з молотком, поранені. Чоловіка невдовзі після того затримали.

Згодом стало відомо, що він давно відомий службам безпеки як радикальний ісламіст, був знайомий з кількома терористами, які скоїли напади, та сам відбував покарання за підготовку теракту.