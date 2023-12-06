Более 80% французов обеспокоены террористической угрозой в стране, и почти половина опасаются, что террористами могут оказаться люди, которые давно проживают во Франции.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса Elabe по заказу BFMTV, который проводился уже после теракта 2 декабря у Эйфелевой башни.

81% респондентов заявили, что обеспокоены террористической угрозой в стране. Это на 4 процентных пункта больше, чем по состоянию на конец октября.

Обеспокоенность террористической угрозой значительная во всех категориях населения, но самая высокая среди сторонников крайне правых – Марин Ле Пен (94%) и Эрика Земмура (98%).

44% опрошенных опасаются, что угрозу могут представлять люди, которые уже давно проживают во Франции, и только 16% опасаются, что потенциальные террористы приедут из-за границы. 40% воспринимают террористическую угрозу скорее как внутреннюю, чем внешнюю.

40% опрошенных говорят, что из-за этой ситуации будут менять свой образ жизни, например, избегать крупных публичных событий и популярных туристических мест.

52% респондентов опасаются, что Франция окажется не готовой обеспечить достаточный уровень безопасности для приема в Париже Олимпиады 2024 года.

81% респондентов высказались за то, чтобы префекты полиции могли по ускоренной процедуре требовать обязательного лечения замеченных в радикализации лиц с ментальными проблемами, и 75% поддерживают первентивный арест всех, кого спецслужбы классифицировали как потенциально опасных радикальных исламистов (что, впрочем, пока невозможно по законодательству).

Напомним, террорист совершил нападение вечером в субботу возле Эйфелевой башни, пострадавшие – группа туристов. Один человек в результате нападения с ножом погиб, двое других, на которых он напал с молотком, ранены. Мужчину вскоре после этого задержали.

Впоследствии стало известно, что он давно известен службам безопасности как радикальный исламист, был знаком с несколькими террористами, которые совершили нападения, и сам отбывал наказание за подготовку теракта.