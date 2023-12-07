ЗМІ: З Іспанії вислали двох американських шпигунів

З Іспанії були вислані двоє американських шпигунів, яких уряд підозрює у підкупі двох агентів Національного розвідувального центру (CNI) в обмін на інформацію.

Про це йдеться у публікації El Pais, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес викликала посла США, щоб отримати роз'яснення щодо дій, які вважаються ворожими і незвичними у відносинах між союзниками.

У матеріалі йдеться, що міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес також зв'язався з послом США, щоб поінформувати її про занепокоєння уряду.

Щонайменше двоє американських агентів непомітно покинули Іспанію, а двоє членів агентів CNI перебувають під слідством мадридського суду за звинуваченням у розголошенні конфіденційної інформації.

Перевірка безпеки всередині CNI виявила несанкціонований доступ агентів до секретної інформації, яка нібито не була потрібна їм для роботи.

Розслідування показало, що офіцер середньої ланки був завербований американськими шпигунами, яким він запропонував інформацію в обмін на велику суму грошей.

Раніше стало відомо про арешт двох співробітників CNI, які передавали якісь дані Сполученим Штатам – союзнику Мадрида. У Вашингтоні ніяк не коментували ситуацію.

Після цього іспанський прем’єр Педро Санчес запевнив, що суперечка через шпигунський скандал вирішена.