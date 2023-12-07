СМИ: Из Испании выслали двух американских шпионов

Из Испании были высланы двое американских шпионов, которых правительство подозревает в подкупе двух агентов Национального разведывательного центра (CNI) в обмен на информацию.

Об этом говорится в публикации El Pais, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, министр обороны Испании Маргарита Роблес вызвала посла США, чтобы получить разъяснения относительно действий, которые считаются враждебными и необычными в отношениях между союзниками.

В материале говорится, что министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес также связался с послом США, чтобы проинформировать ее об обеспокоенности правительства.

По меньшей мере двое американских агентов незаметно покинули Испанию, а двое членов агентов CNI находятся под следствием мадридского суда по обвинению в разглашении конфиденциальной информации.

Проверка безопасности внутри CNI выявила несанкционированный доступ агентов к секретной информации, которая якобы не была нужна им для работы.

Расследование показало, что офицер среднего звена был завербован американскими шпионами, которым он предложил информацию в обмен на крупную сумму денег.

Ранее стало известно об аресте двух сотрудников CNI, которые передавали некие данные Соединенным Штатам – союзнику Мадрида. В Вашингтоне никак не комментировали ситуацию.

После этого испанский премьер Педро Санчес заверил, что спор из-за шпионского скандала решен.