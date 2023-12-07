ЗМІ: Туск представить склад нового уряду Польщі у п’ятницю

Глава "Громадянської платформи" Дональд Туск, який повинен стати наступним прем’єр-міністром Польщі, у п’ятницю представить склад свого уряду.

Про це повідомила журналістка TVN24 Катажина Коленда-Залеська, пише "Європейська правда".

"Завтра Дональд Туск представить весь уряд. Разом з новим прем'єром з'являться і всі нові міністри", – зазначила Коленда-Залеська у своєму Twitter (Х).

Як повідомляє TVN24, до нового уряду разом із Дональдом Туском увійдуть 19 голів міністерств і щонайменше чотири міністри-члени Ради міністрів.

Очікують, що посаду міністра оборони та віцепрем'єра отримає лідер Польської селянської партії (ПСП) Владислав Косіняк-Камиш.

На посаду міністра закордонних справ повертається Радослав Сікорський.

На іншу посаду із зовнішньополітичного блоку – міністра зі справ ЄС – має бути призначений лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.

Посаду міністра сільського господарства обійме Чеслав Секерський з ПСП. Так само представником "селян" має стати й майбутній міністр інфраструктури – на цю посаду відправляють Даріуша Клімчака.

Як відомо, 11 грудня польський Сейм голосуватиме за вотум довіри уряду на чолі з Матеушем Моравецьким.

Коли, як очікують, він не отримає вотуму довіри, парламентська більшість планує на другому етапі голосувати за уряд Дональда Туска.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі.