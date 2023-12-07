СМИ: Туск представит состав нового правительства Польши в пятницу

Глава "Гражданской платформы" Дональд Туск, который должен стать следующим премьер-министром Польши, в пятницу представит состав своего правительства.

Об этом сообщила журналистка TVN24 Катажина Коленда-Залесска, пишет "Европейская правда".

"Завтра Дональд Туск представит все правительство. Вместе с новым премьером появятся и все новые министры", – отметила Коленда-Залесска в своем Twitter (Х).

Как сообщает TVN24, в новое правительство вместе с Дональдом Туском войдут 19 глав министерств и по меньшей мере четыре министра-члена Совета министров.

Ожидается, что должность министра обороны и вице-премьера получит лидер Польской селянской партии (ПСП) Владислав Косиняк-Камыш.

На должность министра иностранных дел возвращается Радослав Сикорский.

На другую должность из внешнеполитического блока – министра по делам ЕС – должен быть назначен лидер партии Nowoczesna Адам Шлапка.

Должность министра сельского хозяйства займет Чеслав Секерский из ПСП. Так же представителем "селян" должен стать и будущий министр инфраструктуры – на эту должность отправляют Дариуша Климчака.

Как известно, 11 декабря польский Сейм будет голосовать за вотум доверия правительству во главе с Матеушем Моравецким.

Когда, как ожидается, он не получит вотума доверия, парламентское большинство планирует на втором этапе голосовать за правительство Дональда Туска.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.