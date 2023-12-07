Сунак закликав однопартійців підтримати оновлену угоду з Руандою щодо шукачів притулку

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак закликав своїх однопартійців-консерваторів об’єднатися довкола урядового плану депортації нелегальних мігрантів до Руанди та наполягає, що ще жорсткіша угода була б неприйнятною вже для Руанди.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Для Ріші Сунака стало викликом невдоволення найбільш правого крила Консервативної партії, де вважають, що Британія має вийти з міжнародних угод, які заважають їй визначати власну міграційну політику.

Поки незрозуміло, чи урядовий план отримає достатню підтримку у парламенті. Молодший міністр з питань імміграції у середу пішов у відставку, а окремі консерватори вже заговорили, що лідерство Сунака у партії можуть поставити під питання.

Ріші Сунак захищає план у його поточному вигляді й наполягає, що якби Британія менше зважала на права людини у цьому документі, Руанда не погодилась би на угоду.

Перше голосування щодо цього питання заплановане на 12 грудня.

Нагадаємо, нещодавно Британія та Руанда підписали оновлену домовленість щодо депортації в країну шукачів притулку, які нелегально прибули до Сполученого Королівства. В уряді кажуть, що таким чином врахували усі застереження Верховного суду, який визнав попередній план незаконним.

Схема з вивезенням до Руанди нелегальних мігрантів, за задумом уряду, має стримати шукачів кращого життя від небезпечної подорожі малими човнами через Ла-Манш та зменшити міграційний тиск на Британію. За співпрацю Руанда отримає фінансування для розміщення депортованих людей.

Питання зменшення імміграції стає все гострішим для чинного прем’єра Ріші Сунака, особливо після публікації даних, що у 2022 році імміграція до Британії встановила рекорд. Обіцянка "зупинити човни" є однією з ключових цілей, які прем’єр визначив для уряду.



