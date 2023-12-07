Сунак призвал однопартийцев поддержать обновленное соглашение с Руандой по искателям убежища

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал своих однопартийцев-консерваторов объединиться вокруг правительственного плана депортации нелегальных мигрантов в Руанду и настаивает, что еще более жесткое соглашение было бы неприемлемым уже для Руанды.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Для Риши Сунака стало вызовом недовольство наиболее правого крыла Консервативной партии, где считают, что Великобритания должна выйти из международных соглашений, которые мешают ей определять собственную миграционную политику.

Пока непонятно, получит ли правительственный план достаточную поддержку в парламенте. Министр по вопросам иммиграции в среду ушел в отставку, а отдельные консерваторы уже заговорили, что лидерство Сунака в партии могут поставить под вопрос.

Риши Сунак защищает план в его текущем виде и настаивает, что если бы Великобритания меньше учитывала права человека в этом документе, Руанда не согласилась бы на соглашение.

Первое голосование по этому вопросу запланировано на 12 декабря.

Напомним, недавно Великобритания и Руанда подписали обновленную договоренность о депортации в страну искателей убежища, которые нелегально прибыли в Соединенное Королевство. В правительстве говорят, что таким образом учли все предостережения Верховного суда, который признал предыдущий план незаконным.

Схема с вывозом в Руанду нелегальных мигрантов, по замыслу правительства, должна сдержать искателей лучшей жизни от опасного путешествия на малых лодках через Ла-Манш и уменьшить миграционное давление на Британию. За сотрудничество Руанда получит финансирование для размещения депортированных людей.

Вопрос уменьшения иммиграции становится все более острым для действующего премьера Риши Сунака, особенно после публикации данных, что в 2022 году иммиграция в Британию установила рекорд. Обещание "остановить лодки" является одной из ключевых целей, которые премьер определил для правительства.