Італійську оперу внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

Італійську оперу визнали об’єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) внесла італійську оперну традицію, що розвинулася наприкінці XVI-го – початку XVII-го сторіччя, до списку об’єктів нематеріальної культурної спадщини. Першим найвідомішим оперним композитором вважають Клаудіо Монтеверді.

У ЮНЕСКО зазначили, що оперне мистецтво сприяло соціальній згуртованості й соціокультурній пам’яті та "діалогу між поколіннями".

Зараз по всій території Італії – близько 60 оперних театрів, що вважають найвищим показником у світі.

"Це офіційне підтвердження того, що ми і так знали: оперний спів – це досконалість глобальних масштабів", – прокоментував міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано.

Італійська опера приєдналася у списку до мистецтва приготування піци та підкорення альпійських вершин.

Нагадаємо, раніше цього року ЮНЕСКО вирішила все ж не вносити популярне італійське туристичне місто Венецію до переліку об’єктів світової спадщини в небезпеці.

Також цього року Російську Федерацію вперше не переобрали до одного з ключових органів ЮНЕСКО.