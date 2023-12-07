Итальянскую оперу внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Итальянскую оперу признали объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла итальянскую оперную традицию, развившуюся в конце 16-го – начале 17-го века, в список объектов нематериального культурного наследия. Первым самым известным оперным композитором считают Клаудио Монтеверди.

В ЮНЕСКО отметили, что оперное искусство способствовало социальной сплоченности и социокультурной памяти и "диалогу между поколениями".

Сейчас по всей территории Италии – около 60 оперных театров, что считается самым высоким показателем в мире.

"Это официальное подтверждение того, что мы и так знали: оперное пение – это совершенство глобальных масштабов", – прокомментировал министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Итальянская опера присоединилась в списке к искусству приготовления пиццы и покорения альпийских вершин.

Напомним, ранее в этом году ЮНЕСКО решила все же не вносить популярный итальянский туристический город Венецию в перечень объектов мирового наследия в опасности.

Также в этом году Российскую Федерацию впервые не переизбрали в один из ключевых органов ЮНЕСКО.