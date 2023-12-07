У ключовому аеропорту Нідерландів вдруге за тиждень скасовують десятки рейсів через погоду

Густий туман і намерзання криги призвели до скасування щонайменш понад 60 рейсів в аеропорту Амстердама "Схіпхол", який є одним з ключових європейських пересадкових вузлів.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Нідерландська авіакомпанія KLM, яка є основним користувачем аеропорту, оголосила про скасування щонайменш 66 рейсів на решту дня через складні погодні умови.

Густий туман і поступове зниження температури призводять до намерзання криги на літаки, і без очистки корпусу за допомогою спецрозчинів літаки не можуть безпечно злетіти. Ця процедура займає певний час.

Крім того, пояснили в авіакомпанії, наразі у "Схіпхолі" обмежена доступність злітних смуг – одночасно злітати та приземлятися може менша кількість літаків, ніж за нормальних умов.

Перед цим у неділю в "Схіпхолі" скасували понад сотню рейсів через наближення снігопаду.

Також через погоду цього тижня неодноразово були перебої у роботі аеропорту Мюхнена, що зачепило сотні рейсів.





