В ключевом аэропорту Нидерландов второй раз за неделю отменяют десятки рейсов из-за погоды

Густой туман и намерзание льда привели к отмене по меньшей мере более 60 рейсов в аэропорту Амстердама "Схипхол", который является одним из ключевых европейских пересадочных узлов.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Нидерландская авиакомпания KLM, которая является основным пользователем аэропорта, объявила об отмене по меньшей мере 66 рейсов на оставшуюся часть дня из-за сложных погодных условий.

Густой туман и постепенное снижение температуры приводят к намерзанию льда на самолеты, и без очистки корпуса с помощью спецрастворов самолеты не могут безопасно взлететь. Эта процедура занимает определенное время.

Кроме того, пояснили в авиакомпании, сейчас в "Схипхоле" ограничена доступность взлетных полос – одновременно взлетать и приземляться может меньшее количество самолетов, чем при нормальных условиях.

Перед этим в воскресенье в "Схипхоле" отменили более сотни рейсов из-за приближающегося снегопада.

Также из-за погоды на этой неделе неоднократно были перебои в работе аэропорта Мюхнена, что затронуло сотни рейсов.