Латвийцы с марта 2024 года будут платить больше за сигареты и алкоголь

Сейм Латвии в четверг одобрил поправки к закону об акцизном налоге, которые увеличат акциз на алкогольные напитки и табачные изделия с 1 марта 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.lv.

Принятые латвийскими депутатами поправки предусматривают постепенное повышение ставок акцизного налога с 2024 по 2026 год.

Акцизный налог на сигареты, табак для нагревания, табак для курения, заменители табака в Латвии в следующем году увеличится на 15%, в результате чего одна пачка сигарет подорожает почти на 0,5 евро.

Акциз на крепкий алкоголь в 2024 году вырастет на 8%, что увеличит цену литра таких напитков на 0,67 евро. Акциз на энергетики и безалкогольные газированные напитки вырастет на 19,3%, повысив стоимость одного их литра на 0,04 евро.

Кроме того, в Латвии увеличится акцизный сбор на нефтепродукты, используемые на территории свободных зон и свободных портов.

"Потребление указанных продуктов оказывает негативное влияние на здоровье населения, поэтому повышение акциза на них должно оцениваться положительно с точки зрения здоровья населения и отвечает интересам жителей, потому что это не будет способствовать доступности указанной продукции", – отмечают авторы поправок.

Дополнительные поступления власти Латвии хотят направить на развитие систем здравоохранения, внутренней и внешней безопасности и образования.

Как сообщалось, Дания ограничит продажу алкоголя лицам до 18 лет и повысит цены на жевательный табак, популярность которых среди молодежи вызывает беспокойство у органов здравоохранения.