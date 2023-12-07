Україна спільно з двома компаніями зі США вироблятиме 155-мм боєприпаси – міністр

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін за підсумками оборонної конференції DFNC1 у Вашингтоні оголосив про домовленості про спільне виробництво боєприпасів калібру 155 мм.

Про це Камишін сказав в етері телемарафону у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про практичні результати конференції, міністр згадав про "рішення про виробництво боєприпасів, передусім калібру 155 міліметрів.

"У нас є домовленості з двома провідними американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів 155-го калібру", – сказав Камишін, не уточнюючи, про які саме компанії йдеться.

Він, однак, визнав, що "реалізація цих проєктів займе роки".

"Для того, щоб виробити 155-ий калібр, цей процес займає мінімум два роки, максимум – три роки. І для того, щоб почати це виробництво, нам потрібні технології, якими володіють наші партнери. І Україна ніколи не виробляла ці калібри", – пояснив він.

Попит на артилерійські снаряди калібру 155 мм різко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. США та їхні союзники вже надіслали Києву понад два мільйони таких снарядів. Зараз західні держави прагнуть збільшити виробництво артилерійських снарядів, щоб поповнити свої запаси та забезпечити ними Україну.

За підсумками першого дня Конференції з питань оборонно-промислової бази України Білий дім зробив заяву щодо зміцнення співпраці між оборонно-промисловими базами США та України.

Серед іншого, Україна і США підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічною інформацією, яка буде спрямована на задоволення нагальних оперативних потреб ЗСУ, в тому числі у сфері систем протиповітряної оборони, ремонту та технічного обслуговування, а також виробництва критично важливих боєприпасів.