Украина совместно с двумя компаниями из США будет производить 155-мм боеприпасы - министр

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин по итогам оборонной конференции DFNC1 в Вашингтоне объявил о договоренности о совместном производстве боеприпасов калибра 155 мм.

Об этом Камышин сказал в эфире телемарафона в четверг, сообщает "Европейская правда".

Говоря о практических результатах конференции, министр упомянул о "решении о производстве боеприпасов, прежде всего калибра 155 миллиметров.

"У нас есть договоренности с двумя ведущими американскими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155-го калибра", – сказал Камышин, не уточняя, о каких именно компаниях идет речь.

Он, однако, признал, что "реализация этих проектов займет годы".

"Для того, чтобы произвести 155-й калибр, этот процесс занимает минимум два года, максимум – три года. И для того, чтобы начать это производство, нам нужны технологии, которыми обладают наши партнеры. И Украина никогда не производила эти калибры", – пояснил он.

Спрос на артиллерийские снаряды калибра 155 мм резко возрос после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. США и их союзники уже прислали Киеву более двух миллионов таких снарядов. Сейчас западные государства стремятся увеличить производство артиллерийских снарядов, чтобы пополнить свои запасы и обеспечить ими Украину.

По итогам первого дня Конференции по вопросам оборонно-промышленной базы Украины Белый дом сделал заявление об укреплении сотрудничества между оборонно-промышленными базами США и Украины.

Среди прочего, Украина и США подписали заявление о намерениях по совместному производству и обмену технической информацией, которая будет направлена на удовлетворение насущных оперативных потребностей ВСУ, в том числе в сфере систем противовоздушной обороны, ремонта и технического обслуживания, а также производства критически важных боеприпасов.