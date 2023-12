Зеленский поговорил с премьером председательствующей в ЕС Испании о предстоящем саммите

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Испании Педро Санчесом предстоящий саммит ЕС, на котором будут рассматривать ряд важных решений по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил на официальных страницах.

Зеленский рассказал, что в телефонном разговоре поздравил Санчеса с переизбранием на должность, и после того обсудил с ним вопросы безопасности и рассказал о прогрессе Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении в ЕС.

I spoke with @Sanchezcastejon and congratulated him on his reelection as Spain’s Prime Minister. I am glad to continue our friendly and constructive dialogue.



We discussed security issues and Ukraine's progress toward finalizing all of the European Commission's recommendations…