Сийярто рассказал, что нужно для встречи Зеленского и Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не против встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского, но ему должна предшествовать "надлежащая подготовка".

Об этом Сийярто сказал в комментарии телеканалу ATV в четверг, сообщает "Европейская правда".

Комментируя разговор с главой Офиса президента Андреем Ермаком, венгерский министр согласился, что странам "абсолютно необходимо улучшать отношения", а лучше всего делать это, "когда стороны говорят друг с другом непосредственно".

Сийярто подтвердил, что Ермак призвал к встрече Украины и Венгрии на высшем уровне, но, по словам главы венгерского МИД, "без надлежащей подготовки она, скорее всего, не состоится".

Он, однако, ожидает, что лично встретится с "украинским вице-премьер-министром" (каким именно, не уточнил, но, вероятно, речь идет об Ольге Стефанишиной) в Брюсселе в начале следующей недели.

Венгрия, как известно, системно блокирует принятие на встрече лидеров Евросоюза любых связанных с Украиной решений – от начала переговоров до одобрения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил 7 декабря венгерского премьера для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

По данным СМИ, из-за оппозиции Будапешта государства Евросоюза до сих пор не пришли к согласию по формулировке итогового решения саммита ЕС.