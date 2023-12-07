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У Франції двох чоловіків арештували за спробу нажитись на "нашесті" клопів

Четвер, 7 грудня 2023, 22:52

Поліція на сході Франції в четвер заявила про арешт за підозрою в шахрайстві двох чоловіків, які стягували великі суми за "послуги з боротьби з клопами" з літніх людей, що їх не потребували.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Арештовані чоловіки телефонували жертвам – зазвичай жінкам віком за 90 років – під виглядом представників служб охорони здоров’я і заявляли про нібито "нашестя" клопів у їхньому районі.

Так вони могли зайти в будинки своїх жертв, де робили вигляд, що дезінфікують приміщення від клопів, і давали нібито мазь проти цих комах – а насправді звичайний крем із запахом евкаліпта – і стягували від 300 до 2100 євро за один такий "сеанс".

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Поліція почала розслідування після того, як отримала дев'ять скарг на ймовірне шахрайство. За даними правоохоронців, загалом зловмисники ошукали щонайменше 48 людей. Їх арештували у Страсбурзі після того, як вони виходили з будинку чергової жертви.

У жовтні Францію охопив ажіотаж через повідомлення про нібито нашестя клопів – цих комах виявляли у школах, поїздах, лікарнях і кінотеатрах.

Міністр охорони здоров’я Франції Орельєн Руссо запевнив, що ніяких підстав для паніки немає і про "нашестя клопів" не йдеться.

Фахівці вказували, що за останнє десятиліття кількість випадків зараження клопами неухильно зростала по всьому світу, що пов'язано з підвищенням температури, поширенням туризму і забороною на деякі хімічні речовини, які раніше використовувалися для знищення клопів.

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