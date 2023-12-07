У Франції двох чоловіків арештували за спробу нажитись на "нашесті" клопів

Поліція на сході Франції в четвер заявила про арешт за підозрою в шахрайстві двох чоловіків, які стягували великі суми за "послуги з боротьби з клопами" з літніх людей, що їх не потребували.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Арештовані чоловіки телефонували жертвам – зазвичай жінкам віком за 90 років – під виглядом представників служб охорони здоров’я і заявляли про нібито "нашестя" клопів у їхньому районі.

Так вони могли зайти в будинки своїх жертв, де робили вигляд, що дезінфікують приміщення від клопів, і давали нібито мазь проти цих комах – а насправді звичайний крем із запахом евкаліпта – і стягували від 300 до 2100 євро за один такий "сеанс".

Поліція почала розслідування після того, як отримала дев'ять скарг на ймовірне шахрайство. За даними правоохоронців, загалом зловмисники ошукали щонайменше 48 людей. Їх арештували у Страсбурзі після того, як вони виходили з будинку чергової жертви.

У жовтні Францію охопив ажіотаж через повідомлення про нібито нашестя клопів – цих комах виявляли у школах, поїздах, лікарнях і кінотеатрах.

Міністр охорони здоров’я Франції Орельєн Руссо запевнив, що ніяких підстав для паніки немає і про "нашестя клопів" не йдеться.

Фахівці вказували, що за останнє десятиліття кількість випадків зараження клопами неухильно зростала по всьому світу, що пов'язано з підвищенням температури, поширенням туризму і забороною на деякі хімічні речовини, які раніше використовувалися для знищення клопів.