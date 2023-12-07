Во Франции двух мужчин арестовали за попытку нажиться на "нашествии" клопов

Полиция на востоке Франции в четверг заявила об аресте по подозрению в мошенничестве двух мужчин, которые взимали крупные суммы за "услуги по борьбе с клопами" с пожилых людей, которые в них не нуждались.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Арестованные мужчины звонили жертвам – обычно женщинам в возрасте за 90 лет – под видом представителей служб здравоохранения и заявляли о якобы "нашествии" клопов в их районе.

Так они могли зайти в дома своих жертв, где делали вид, что дезинфицируют помещения от клопов, и давали якобы мазь против этих насекомых – а на самом деле обычный крем с запахом эвкалипта – и взимали от 300 до 2100 евро за один такой "сеанс".

Полиция начала расследование после того, как получила девять жалоб на вероятное мошенничество. По данным правоохранителей, в целом злоумышленники обманули по меньшей мере 48 человек. Их арестовали в Страсбурге после того, как они выходили из дома очередной жертвы.

В октябре Францию охватил ажиотаж из-за сообщений о якобы нашествии клопов – этих насекомых обнаруживали в школах, поездах, больницах и кинотеатрах.

Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо заверил, что никаких оснований для паники нет и о "нашествии клопов" речь не идет.

Специалисты указывали, что за последнее десятилетие количество случаев заражения клопами неуклонно росло по всему миру, что связано с повышением температуры, распространением туризма и запретом на некоторые химические вещества, которые ранее использовались для уничтожения клопов.