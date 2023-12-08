Фінські прикордонники затримали російського бойовика після рішення суду не видавати його Україні

Російський бойовик Ян Петровський, якого у п’ятницю звільнили з фінської в'язниці попри прохання України екстрадувати його, був затриманий фінськими прикордонниками та ймовірно буде видворений з країни.

Про це повідомила фінська газета Ilta-Sanomat, пише "Європейська правда".

За даними видання, прикордонна служба забрала Петровського з в'язниці.

Прикордонники, швидше за все, вивезуть його з країни.

Україна попросила Фінляндію видачі Петровського, та 8 грудня Верховний суд постановив, що він не може бути екстрадований через умови в українських в’язницях.

Про арешт у Фінляндії Петровського, відомого під іменем Воїслав Торден, фінські ЗМІ повідомили 25 серпня.

Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України.

За даними Міністерства фінансів США, Петровський обіймав посаду командира угрупування "Русич" з 2022 року. До цього його керівником був Алексєй Мільчаков – неонацистський найманець, який також перебуває під санкціями.

За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування російськими бойовиками після того, як Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.

Офіс генерального прокурора України підготував матеріали для екстрадиції Петровського. За даними слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами "ЛНР" воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

Сам Петровський після арешту просив екстрадувати його до Росії.

Петровський в'їхав до Фінляндії завдяки новому імені, а також навчанню своєї дружини. Він прибув до Фінляндії автомобілем через пункт пропуску Ваалімаа 19 липня цього року у супроводі дружини і трьох дітей, а затримали його 20 липня за підозрою в імміграційних злочинах, коли він з сім'єю прямував до Ніцци, щоб відвідати родичів.

Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала чоловіка до Росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.