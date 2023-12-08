Финские пограничники задержали российского боевика после решения суда не выдавать его Украине

Российский боевик Ян Петровский, которого в пятницу освободили из финской тюрьмы, несмотря на просьбу Украины экстрадировать его, был задержан финскими пограничниками и вероятно будет выдворен из страны.

Об этом сообщила финская газета Ilta-Sanomat, пишет "Европейская правда".

По данным издания, пограничная служба забрала Петровского из тюрьмы.

Пограничники, скорее всего, вывезут его из страны.

Украина попросила Финляндию выдать Петровского, но 8 декабря Верховный суд постановил, что он не может быть экстрадирован из-за условий в украинских тюрьмах.

Об аресте в Финляндии Петровского, известного под именем Воислав Торден, финские СМИ сообщили 25 августа.

Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины.

По данным Министерства финансов США, Петровский занимал должность командира группировки "Русич" с 2022 года. До этого его руководителем был Алексей Мильчаков – неонацистский наемник, который также находится под санкциями.

По словам американских чиновников, Петровский взял на себя основную ответственность за командование российскими боевиками после того, как Мильчаков получил ранение в боях за Харьков в 2022 году.

Офис генерального прокурора Украины подготовил материалы для экстрадиции Петровского. По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

Сам Петровский после ареста просил экстрадировать его в Россию.

Петровский въехал в Финляндию благодаря новому имени, а также учебе своей жены в этой стране. Он прибыл в Финляндию на автомобиле через пункт пропуска Ваалимаа 19 июля этого года в сопровождении жены и троих детей, а задержали его 20 июля по подозрению в иммиграционных преступлениях, когда он с семьей направлялся в Ниццу, чтобы навестить родственников.

Петровский, который в юности несколько лет жил в Норвегии, также участвовал в войне в Сирии в составе ультраправой группировки на стороне режима президента Башара Асада. Норвегия депортировала мужчину в Россию в 2016 году, поскольку он считался угрозой безопасности.