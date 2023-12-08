ЗМІ: В ЄС кажуть, що не мають "плану Б" щодо відкриття переговорів про членство України

У ЄС немає "плану Б" щодо питання відкриття переговорів про членство з Україною, є сподівання, що рішення ухвалять на саміті Європейської ради 14-15 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів неназваний європейський посадовець, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у ЄС дотримуються своїх пропозицій.

"У нас немає "плану Б". Розпочати переговори (про членство. – Ред.) і продовжити фінансування – це те, чого ми намагаємося досягти, подивимося, як відбуватиметься обговорення цих питань на засіданні Європейської ради", – зазначив він.

Як відомо, Угорщина системно блокує ухвалення на зустрічі лідерів Євросоюзу будь-яких пов'язаних з Україною рішень – від початку переговорів до схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Напередодні прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас провела телефонну розмову з Орбаном – вона намагалася переконати його у важливості підтримки України.

Крім того, Орбан розповів, що мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії, яка зараз головує в ЄС, і переконував не виносити на обговорення на саміті питання щодо відкриття переговорів з Україною.