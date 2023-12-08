СМИ: В ЕС говорят, что у них нет "плана Б" по открытию переговоров о членстве Украины

У ЕС нет "плана Б" по вопросу открытия переговоров о членстве с Украиной, есть надежда, что решение примут на саммите Европейского совета 14-15 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал неназванный европейский чиновник, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

По его словам, в ЕС придерживаются своих предложений.

"У нас нет "плана Б". Начать переговоры (о членстве. – Ред.) и продолжить финансирование – это то, чего мы пытаемся достичь, посмотрим, как будет происходить обсуждение этих вопросов на заседании Европейского совета", – отметил он.

Как известно, Венгрия системно блокирует принятие на встрече лидеров Евросоюза любых связанных с Украиной решений – от начала переговоров до одобрения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела телефонный разговор с Орбаном – она пыталась убедить его в важности поддержки Украины.

Кроме того, Орбан рассказал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Испании, которая сейчас председательствует в ЕС, и убеждал не выносить на обсуждение на саммите вопрос об открытии переговоров с Украиной.