Фігурантка "Катаргейту" запрошувала голову Європарламенту на чемпіонат у Катар

Колишня віцепрезидентка Європейського парламенту Єва Кайлі, яка є ключовою фігуранткою корупційного скандалу під назвою "Катаргейт", пропонувала голові Європарламенту Роберті Метсолі та її родині безкоштовну поїздку на Чемпіонат світу з футболу в Катар.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо Politico з судових документів, а також від Кайлі та речника Метсоли.

У повідомленні у WhatApp 12 листопада 2022 року Кайлі писала Метсолі: "Дорога моя президентко! Сподіваюся, у вас все добре. Я маю передати вам запрошення на Чемпіонат світу з футболу, можливо, вам або вашому чоловікові і хлопчикам буде цікаво".

З документів незрозуміло, хто саме надіслав запрошення. Невідомо також, що саме писала Кайлі й Метсола далі, оскільки наступні 12 повідомлень видалені, за винятком одного: "З рештою я теж не згодна, але вірю, що вони проковтнуть (це. – Ред.), якщо ми отримаємо візу".

Politico нагадує, що на той момент Катар вів переговори з ЄС про безвізовий режим, які після корупційного скандалу були відкладені.

Речник голови Європарламенту в коментарі Politico cказав, що та не читала видалених повідомлень Кайлі, а також не прийняла жодного запрошення на Чемпіонат світу з футболу в Катар.

"Вона офіційно відмовилася їхати на Чемпіонат світу з футболу в Катар через занепокоєння щодо прав людини в Катарі", – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, у грудні минулого року Бельгія висунула звинувачення чотирьом особам, пов'язаним із Європейським парламентом, у тому, що Катар, який приймав Чемпіонат світу з футболу, обдаровував їх готівкою та подарунками з метою вплинути на ухвалення рішень.

ЄвроПравда детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.