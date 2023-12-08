Фигурантка "Катаргейта" приглашала главу Европарламента на чемпионат в Катар

Бывшая вице-президент Европейского парламента Ева Кайли, которая является ключевой фигуранткой коррупционного скандала под названием "Катаргейт", предлагала председателю Европарламента Роберте Метсоли и ее семье бесплатную поездку на Чемпионат мира по футболу в Катар.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно Politico из судебных документов, а также от Кайли и представителя Метсолы.

В сообщении в WhatApp 12 ноября 2022 года Кайли писала Метсоле: "Дорогой мой президент! Надеюсь, у вас все хорошо. Я должна передать вам приглашение на Чемпионат мира по футболу, возможно, вам или вашему мужу и мальчикам будет интересно".

Из документов непонятно, кто именно прислал приглашение. Неизвестно также, что именно писала Кайли и Метсола дальше, поскольку следующие 12 сообщений удалены, за исключением одного: "С остальным я тоже не согласна, но верю, что они проглотят (это. – Ред.), если мы получим визу".

Politico напоминает, что на тот момент Катар вел переговоры с ЕС о безвизовом режиме, которые после коррупционного скандала были отложены.

Представитель председателя Европарламента в комментарии Politico сказал, что та не читала удаленных сообщений Кайли, а также не приняла ни одного приглашения на Чемпионат мира по футболу в Катар.

"Она официально отказалась ехать на Чемпионат мира по футболу в Катар из-за беспокойства относительно прав человека в Катаре", – говорится в ответе.

Напомним, в декабре прошлого года Бельгия выдвинула обвинения четырем лицам, связанным с Европейским парламентом, в том, что Катар, который принимал Чемпионат мира по футболу, одаривал их наличными и подарками с целью повлиять на принятие решений.

ЕвроПравда подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.