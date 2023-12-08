США заборонили імпорт ще 3 компаній Китаю через примусову працю уйгурів

Сполучені Штати обмежили імпорт ще трьох китайських компаній через примусову працю уйгурів та інших меншин у КНР.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у Федеральному реєстрі США, інформує Reuters.

У повідомленні йдеться, що компанії, які мають виробництво величезної кількості продукції, від цукру до мережевих трансформаторів та пряжі, будуть додані до списку суб'єктів, що підпадають під дію закону про запобігання примусовій праці уйгурів.

Додавання компаній COFCO Sugar, Sichuan Jingweida Technology Group та Anhui Xinya New Materials доведе загальну кількість компаній у списку, що обмежує імпорт товарів, до 30.

США заявили, що три компанії, які додали до списку, працювали з державними програмами з переведення переслідуваних меншин для роботи на їхніх підприємствах.

Американські посадовці вважають, що китайська влада створила трудові табори для уйгурів та інших груп мусульманських меншин у західному регіоні Сіньцзян. Пекін заперечує будь-які зловживання.

COFCO Sugar є одним з найбільших цукрових трейдерів у Китаї, а також виробляє та експортує томатну пасту. Штаб-квартира компанії знаходиться у Сіньцзяні і є частиною COFCO Group.

Jingweida Technology в провінції Сичуань випускає трансформатори, мережеві, радіочастотні фільтри та інші пристрої. Anhui Xinya New Materials виробляє пряжу та інші текстильні вироби.

Раніше голова Європейської ради Шарль Мішель під час саміту ЄС-Китай у четвер закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна розібратися з компаніями, причетними до постачання в Росію товарів подвійного призначення.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що Китай попри власні заклики до миру за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

Цього ж висновку дійшла й американська розвідка, яка у липневому звіті писала, що КНР надає Росії військові технології та технології подвійного призначення для використання у війні проти України.