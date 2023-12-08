США запретили импорт еще 3 компаний Китая из-за принудительного труда уйгуров

Соединенные Штаты ограничили импорт еще трех китайских компаний из-за принудительного труда уйгуров и других меньшинств в КНР.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в Федеральном реестре США, информирует Reuters.

В сообщении говорится, что компании, которые имеют производство огромного количества продукции, от сахара до сетевых трансформаторов и пряжи, будут добавлены в список субъектов, подпадающих под действие закона о предотвращении принудительного труда уйгуров.

Добавление компаний COFCO Sugar, Sichuan Jingweida Technology Group и Anhui Xinya New Materials доведет общее количество компаний в списке, ограничивающем импорт товаров, до 30.

США заявили, что три компании, которые добавили в список, работали с государственными программами по переводу преследуемых меньшинств для работы на их предприятиях.

Американские чиновники считают, что китайские власти создали трудовые лагеря для уйгуров и других групп мусульманских меньшинств в западном регионе Синьцзян. Пекин отрицает любые злоупотребления.

COFCO Sugar является одним из крупнейших сахарных трейдеров в Китае, а также производит и экспортирует томатную пасту. Штаб-квартира компании находится в Синьцзяне и является частью COFCO Group.

Jingweida Technology в провинции Сычуань выпускает трансформаторы, сетевые, радиочастотные фильтры и другие устройства. Anhui Xinya New Materials производит пряжу и другие текстильные изделия.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель во время саммита ЕС-Китай в четверг призвал китайского лидера Си Цзиньпина разобраться с компаниями, причастными к поставкам в Россию товаров двойного назначения.

Ранее СМИ сообщали, что Китай, несмотря на собственные призывы к миру, за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.

К этому же выводу пришла и американская разведка, которая в июльском отчете писала, что КНР предоставляет России военные технологии и технологии двойного назначения для использования в войне против Украины.