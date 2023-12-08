Двом ексголовам МОЗ Румунії оголосили звинувачення у справі про закупівлю COVID-вакцин

Національне антикорупційне управління Румунії (DNA) в п’ятницю оголосило обвинувачення колишнім міністрам охорони здоров’я Владу Войкулеску та Йоані Міхеїле у справі про розтрати на закупівлі вакцин проти коронавірусу.

Про це йдеться в окремих повідомленнях на сайті DNA, пише "Європейська правда".

Войкулеску інкримінують два пункти зловживання службовим становищем з особливо тяжкими наслідками та співучасть у такому зловживанні, а Міхеїле – один пункт зловживання службовим становищем з особливо тяжкими наслідками.

Обом прокуратура інкримінує схвалення меморандумів про закупівлю у 2021 році надмірної кількості вакцин проти коронавірусу, яка не відповідала реальним потребам і кількості населення.

Усього йдеться про 52 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 виробництва Pfizer та Moderna вартістю понад 825 мільйонів євро без ПДВ, тоді як з грудня 2020 року в країні використали не більше 17 мільйонів доз.

Раніше цього тижня звинувачення у співучасті у зловживанні службовим становищем з особливо тяжкими наслідками оголосили й колишньому румунському прем’єру Флоріну Кицу. Він свою провину відкидає.

Також стало відомо, що американська компанія Pfizer судиться з урядом Угорщини через зривання контракту на постачання вакцин проти коронавірусу, яке Будапешт списав на повномасштабне вторгнення РФ в Україні.