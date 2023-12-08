Двум экс-главам Минздрава Румынии объявили обвинения по делу о закупке COVID-вакцин

Национальное антикоррупционное управление Румынии (DNA) в пятницу объявило обвинения бывшим министрам здравоохранения Владу Войкулеску и Йоани Михеилэ по делу о растратах на закупки вакцин против коронавируса.

Об этом говорится в отдельных сообщениях на сайте DNA, пишет "Европейская правда".

Войкулеску инкриминируют два пункта злоупотребления служебным положением с особо тяжкими последствиями и соучастие в таком злоупотреблении, а Михеиле – один пункт злоупотребления служебным положением с особо тяжкими последствиями.

Обоим прокуратура инкриминирует одобрение меморандумов о закупке в 2021 году избыточного количества вакцин против коронавируса, которое не соответствовало реальным потребностям и количеству населения.

Всего речь идет о 52 миллионах доз вакцин против COVID-19 производства Pfizer и Moderna стоимостью более 825 миллионов евро без НДС, тогда как с декабря 2020 года в стране использовали не более 17 миллионов доз.

Ранее на этой неделе обвинения в соучастии в злоупотреблении служебным положением с особо тяжкими последствиями объявили и бывшему румынскому премьеру Флорину Кицу. Он свою вину отрицает.

Также стало известно, что американская компания Pfizer судится с правительством Венгрии из-за срыва контракта на поставку вакцин против коронавируса, которое Будапешт списал на полномасштабное вторжение РФ в Украину.