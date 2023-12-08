Зеленский подписал "антикоррупционные" законы для выполнения рекомендаций ЕС

Президент Владимир Зеленский в пятницу подписал одобренные в этот же день парламентом законопроекты о Национальном антикоррупционном бюро, Нацагентстве по предупреждению коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, необходимые для выполнения рекомендаций Еврокомиссии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют карточки всех трех законов на сайте Верховной Рады.

Закон о НАБУ предусматривает увеличение предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек. В частности количество лиц начальствующего состава должно увеличиться с 500 до 750 человек.

Согласно закону о Специальной антикоррупционной прокуратуре, САП выводится из структуры офиса генерального прокурора и реорганизуется в отдельный орган прокуратуры в общей системе органов прокуратуры со статусом отдельного юридического лица публичного права.

Также предусматриваются изменения процедуры конкурсного отбора на должности руководителя, его заместителей и прокуроров САП.

Закон о Национальном агентстве по предотвращению коррупции предусматривает возможность НАПК проверять имущество, приобретенное до публичной службы, и проверять имущество, приобретенное декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения.

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала открыть переговоры о вступлении с Украиной, но выдвинула четыре требования для принятия такого решения.

Среди них – принять правительственный законопроект об увеличении штатной численности НАБУ и исключить из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке "уже проверенных" активов и имущества, приобретенного декларантами до поступления на государственную службу.

Кроме "антикоррупционных" законов, Зеленский в пятницу подписал закон об изменениях в законодательство о национальных меньшинствах, которые учитывают рекомендации Европейской комиссии и необходимы для дальнейшего движения к членству в ЕС.