ЗМІ: ЄС розморозить 10 млрд євро для Угорщини, але це не пов’язано з Україною

Європейська комісія, як очікується, наступного вівторка оголосить про виділення Угорщині 10 мільярдів із фондів ЄС, які були заморожені у зв’язку з проблемами з верховенством права в країні.

Про це з посиланням на дипломатів у п’ятницю повідомило The Guardian, пише "Європейська правда".

Раніше ЗМІ писали, що Євросоюз розглядає можливість розблокування мільярдів євро для Угорщини, аби отримати її схвалення на подальшу допомогу Україні та початок переговорів про членство з Києвом.

Але, за словами співрозмовників The Guardian, виділення Угорщині коштів не пов’язане з тим, що вона блокує рішення стосовно України на прийдешньому саміті ЄС.

"Час невдалий, тому що це схоже на закулісну домовленість, але це не так", – сказав один із дипломатів.

Джерела кажуть, що Угорщина справді виконала погоджені з Єврокомісією вимоги щодо реформування судової системи, необхідні для розблокування частини із заморожених 22 мільярдів євро.

"Уперше Угорщина фактично відреагувала на наші запити і зробила все, що потрібно для забезпечення незалежності судової влади, тому гроші будуть виділені", – додало джерело.

Тим не менш, угорська опозиція й критики Угорщини вважають, що насправді Будапешт не виконав усі необхідні для розмороження коштів умови, й критикують майбутнє рішення як "умиротворення" Віктора Орбана.

У грудні минулого року ЄС заморозив 22 мільярди євро з фондів згуртування, виділених Угорщині. Це відбулось після того, як Брюссель вирішив, що Угорщина не дотримується правил захисту прав людини і верховенства права.