СМИ: ЕС разморозит 10 млрд евро для Венгрии, но это не связано с Украиной

Европейская комиссия, как ожидается, в следующий вторник объявит о выделении Венгрии 10 миллиардов из фондов ЕС, которые были заморожены в связи с проблемами с верховенством права в стране.

Об этом со ссылкой на дипломатов в пятницу сообщило The Guardian, пишет "Европейская правда".

Ранее СМИ писали, что Евросоюз рассматривает возможность разблокирования миллиардов евро для Венгрии, чтобы получить ее одобрение на дальнейшую помощь Украине и начало переговоров о членстве с Киевом.

Но, по словам собеседников The Guardian, выделение Венгрии средств не связано с тем, что она блокирует решение по Украине на грядущем саммите ЕС.

"Время неудачное, потому что это похоже на закулисную договоренность, но это не так", – сказал один из дипломатов.

Источники говорят, что Венгрия действительно выполнила согласованные с Еврокомиссией требования по реформированию судебной системы, необходимые для разблокирования части из замороженных 22 миллиардов евро.

"Впервые Венгрия фактически отреагировала на наши запросы и сделала все, что нужно для обеспечения независимости судебной власти, поэтому деньги будут выделены", – добавил источник.

Тем не менее, венгерская оппозиция и критики Венгрии считают, что на самом деле Будапешт не выполнил все необходимые для размораживания средств условия, и критикуют будущее решение как "умиротворение" Виктора Орбана.

В декабре прошлого года ЕС заморозил 22 миллиарда евро из фондов сплочения, выделенных Венгрии. Это произошло после того, как Брюссель решил, что Венгрия не соблюдает правила защиты прав человека и верховенства права.