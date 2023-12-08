Фінські профспілки погрожують на один день паралізувати залізничний рух

Працівники залізничного транспорту Фінляндії з профспілки працівників публічної сфери JHL пригрозили 14 грудня повністю зупинити рух поїздів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Акція протесту залізничників є частиною масштабного політичного страйку, про який 7 грудня оголосило Центральне об'єднання профспілок Фінляндії SAK.

Профспілки виступають проти реформ уряду у сфері трудового життя, зокрема, проти скорочення житлової допомоги та планів зробити перший день лікарняного неоплачуваним.

Акція відбудеться, якщо уряд не погодиться на переговори з профспілками, про що правляча коаліція має сказати до 13 грудня.

У страйку можуть взяти участь 455 організацій і 40 тисяч працівників.

Раніше повідомляли, що по всій Німеччині скасовано понад 80% потягів через страйк профспілки машиністів GDL, що охоплює і пасажирські рейси, і вантажні перевезення.

У Deutsche Bahn кажуть, що у цей період на маршрути зможе вийти лише кожен п’ятий потяг з рейсів далекого прямування, а з регіональними поїздами ситуація ще складніша – особливо на півдні, де досі розбираються з наслідками "снігопадового колапсу" після хуртовини перед минулою суботою.

Нагадаємо, у Литві вчергове провели страйк працівники сфери освіти, вимагаючи підвищення заробітної плати.